الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة من الدواعش من الحسكة للعراق

2020/04/27 | 18:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر أهلية في الحسكة السورية اليوم أن قوات الاحتلال الأمريكية قامت بنقل عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” من مدينة الشدادي بريف المدينة إلى العراق....

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