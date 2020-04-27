العراق يعيد 145 مواطنا عالقا من دمشق

2020/04/27 | 18:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعيد 145 مواطنا من دمشق

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