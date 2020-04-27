الكاظمي يعقد اجتماعين ناقشا ملف فيروس كورونا والوضع الاقتصادي في العراق

2020/04/27 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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*رئيس الوزراء المكلف السيد مصطفى الكاظمي يستقبل وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي كلا على انفراد *••••••••••

استقبل رئيس الوزراء المكلف السيد مصطفى الكاظمي، بمكتبه في القصر الحكومي اليوم الاثنين، وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي، ومحافظ البنك المركزي السيد علي العلاق، كلا على انفراد.

وبحث الكاظمي مع وزير الصحة، تطورات الوضع الصحي في عموم البلاد والاطمئنان على سلامة إجراءات مواجهة جائحة كورونا ومنع تفشيه بين المواطنين والنتائج المتحققة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصحية لحماية المواطنين الصادرة عن الجهات المختصة.

فيما بحث رئيس الوزراء المكلف مع محافظ البنك المركزي العراقي الواقع الاقتصادي والمالي في ظل جائحة كورونا و انخفاض الواردات نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، وشدد على ان الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق جادة وخطيرة ، ويجب مواجهتها من خلال خطط وإجراءات فاعلة، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

*المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف *٢٧-٤-٢٠٢٠

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت لجنة الصحة والسلامة الوطنية ، الاثنين 27-4-2020، التوجه نحو تشديد اجراءات الوقاية من فيروس كورونا في البلاد.

ونقل وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مخول في اللجنة التي اجتمعت اليوم قوله إن "حظر التجوال باقٍ وسنشدد الإ

بغداد اليوم- متابعة

أكد الناطق باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، إن العراق لم يتجاوز مرحلة الخطر الوبائي لفيروس كورونا، وفقا لخبراء منظمة الصحة العالمية.

وقال البدر في تصريح متلفز تابعته ( بغداد اليوم )، إن "الحظر الجزئي لا يعني زوال م

بغداد اليوم _ بغداد

أتفقت خلية الأزمة البرلمانية المشكلة لمكافحة وباء كورونا، مع دائرة الصحة بجانب الرصافة من العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، على تطبيق اجراءات لوقف ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس خلية الازمة النياب

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