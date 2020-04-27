قرار حكومي عراقي جديد بشأن حظر التجوال يؤكد التوجه نحو تشديد الاجراءات

2020/04/27 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت لجنة الصحة والسلامة الوطنية ، الاثنين 27-4-2020، التوجه نحو تشديد اجراءات الوقاية من فيروس كورونا في البلاد.

ونقل وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مخول في اللجنة التي اجتمعت اليوم قوله إن "حظر التجوال باقٍ وسنشدد الإجراءات المتعلقة بالوقاية".

واكد انه "سيتم جدولة رحلات العودة إلى العراق وتنظيمها للتناسب مع الإجراءات الصحية".

وكانت اللجنة قررت في وقت سابق الشروع بتطبيق حظر جزئي مشروط للتجوال في العراق ابتداءً من 24 نيسان الجاري وحتى 22 من ايار المقبل.

وتوقع وزير الصحة العراقي صادق جعفر علاوي، الاحد (26 نيسان 2020)، الانتصار على كورونا بداية فصل الصيف، فيما أبدى اعتراضه على عودة 6 الاف عراقياً من الخارج اسبوعياً وحذر من ان خروق حظر التجوال قد تدفع الحكومة للعودة الى الحظر الشامل.

وقال علاوي خلال حضوره افتتاح ردهة لانعاش مصابي جائحة كورونا في مستشفى الكفيل بمحافظة كربلاء، إن "ما سجلناه من معدل إصابات قليل قياساً بدول أخرى ونتوقع الانتصار على كورونا في بداية الصيف ووضعنا في العراق جيد لكن ما يقلنا هو خروقات الحظر الجزئي وان استمرت سنضطر ربما للعودة الى قرار الحظر الشامل".

وأضاف، أن "اعداد الوافدين العراقيين للبلد شكل عبئاً وتحدياً صحياً حقيقياً، حالياً نشهد عودة 6 الاف شخصاً اسبوعياً بينهم من من دول عالية الوبائية بفيروس كورونا وطلبنا تقليل الرحلات مع هذه الدول".

وتابع وزير الصحة، "في البداية قيل لنا ان اعداد من يرغبون بالعودة ليست كبيراً وتفاجئناً باعدادهم المتزايدة وفي العراق ليس لدينا إمكانيات بحجر جميع العائدين وهذا امر خطر لان نظامنا الصحي لا يتحمل".

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