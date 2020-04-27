«بادرة حسن نيّة»: ما جديد الحوار العراقي – الأميركي؟

2020/04/27 | 18:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جديد موضوع الحوار الاستراتيجي بين #واشنطن و #بغداد، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء “عبد الكريم خلف”، إن #العراق و #أميركا سيضعان في يونيو المقبل جداول زمنية لانسحاب #القوات_الأميركية من البلاد.…

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