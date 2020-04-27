بمُباركةٍ تُركيّة.. “داعش” في ضيافةِ «الجيش الوطني» والهدفُ تشكيل كتيبةٍ للتنظيم

2020/04/27 | 18:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد القضاءِ عليهِ كتنظيمٍ عسكري وفقدانه السيطرة على آخرِ جيوبه في #سوريا أواخر مارس (آذار) 2019، هرب قسمٌ كبير من عناصر تنظيم #داعش إلى #تركيا، الملاذ الآمن بالنسبة إليهم، فكما سهّلت الأخيرة عملية دخولهم إلى…

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