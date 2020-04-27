الكاظمي يبحث مع وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي إجراءات مواجهة كورونا والأزمة الاقتصادية

2020/04/27 | 18:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع وزير الصحة، ومحافظ البنك المركزي، كل على حده، آخر مستجدات وباء كورونا وجهود مكافحته، والأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن الكاظمي "استقبل بمكتبه في القصر الحكومي اليوم الاثنين، وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، وبحث معه تطورات الوضع الصحي في عموم البلاد والاطمئنان على سلامة إجراءات مواجهة وباء كورونا".وأكد الكاظمي على "منع تفشي الوباء بين المواطنين والنتائج المتحققة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصحية لحماية المواطنين الصادرة عن الجهات المختصة".فيما بحث مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق "الواقع الاقتصادي والمالي في ظل وباء كورونا وانخفاض الواردات نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية".وشدد على ان "الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق جادة وخطيرة، ويجب مواجهتها من خلال خطط وإجراءات فاعلة، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".

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