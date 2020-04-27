اتحاد الكرة يبحث عن مقر جديد بعد استلامه لمنحة الفيفا

2020/04/27 | 18:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم اياد بنيان ، مع امين العاصمة ذكرى علوش ، اليوم الاثنين، تخصيص قطعة الارض لبناء المقر الجديد للاتحاد من المنحة المالية للفيفا ، وحضر اللقاء الامينوذكر بيان للهيئة تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، انه "التقى رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم اياد بنيان، امين العاصمة ذكرى علوش في مقرها، للتباحث بشأن تخصيص قطعة الارض لبناء المقر الجديد للاتحاد من المنحة المالية للفيفا".واضاف ان "علوش ابدت الموافقة و التعاون التام لايجاد الارض المناسبة التي يشيد عليها مقر الاتحاد والمركز التخصصي الذي يشمل ملاعب عدة وقاعات، وتحويل ملكيتها الى اتحاد الكرة، تقديرا للجهود الكبيرة التي تبذل للنهوض بواقع كرتنا، ورغبتها في المساهمة بتقديم الدعم الواسع لتحقيق الاهداف المرسومة ". واوضح ان "اللقاء اتسم بالايجابية وطرح الافكار الهادفة والناضجة لتذليل المعوقات والوصول الى قواسم مشتركة بين الاتحاد وامانة بغداد لاكمال مشروع بناء المقر الجديد ".واختتم البيان بالقول إن "الهيئة التطبيعية ماضية حسب المنهاج بمهمتها لتثبيت مرتكزات عملها والتي شكلت على أساسها حتى ينبثق مجلس إلادارة الجديد المنتخب، وفقا للنظام الداخلي العادل الذي يتوافق مع تطلعات الجماهير التي تتطلع لحقبة جديدة تعيد كرة العراق لجادة الإنجازات".

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