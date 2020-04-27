2020/04/27 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أودى فيروس كورنا المستجد بحياة 206 آلاف و567 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، حتى يوم الاثنين.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر رسمية إنها أحصيت أكثر من مليونين و961 ألفا و540 إصابة في 193 بلدا ومنطقة.لكن هذا الرقم لا يعكس العدد الفعلي لأن دولا عدة لا تجري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات كورونا تتجاوز 206 آلاف.. أميركا وأوروبا الأكثر تضررا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات كورونا تتجاوز 206 آلاف.. أميركا وأوروبا الأكثر تضررا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).