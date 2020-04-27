دراسة تثير القلق بشأن فيروس “كورونا”… امكانية انتقاله قد تتجاوز الملامسة

2020/04/27 | 19:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يبدو أن فيروس كورونا المستجد يبقى في هواء الأماكن المكتظة أو الغرف التي تفقتر إلى التهوية، بحسب دراسة تعزز فكرة أن مرض كوفيد-19 قادر على الانتشار من خلال جسيمات دقيقة تحمل جوا وتعرف بـ”أيروسول”.ووجد باحثون في مستشفيين في مدينة ووهان الصينية، أجزاء من المادة الوراثية للفيروس تسبح في هواء مراحيض ومكان […]

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