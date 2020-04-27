البياتي: المكون التركمان لن يصوت لحكومة الكاظمي

2020/04/27 | 19:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد البياتي، الاثنين، عن وجود نية لدى اعضاء مجلس النواب من المكون التركماني بالامتناع عن التصويت لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال البياتي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “اعضاء مجلس النواب من المكون التركماني لديهم نية بعدم التصويت على حكومة الكاظمي بسبب استخفاف الاخير بالاستحقاقات […]

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