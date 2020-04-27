الغبان: الكاظمي لا يستطيع الحسم ويعيش التردد

2020/04/27 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد​أكد النائب عن تحالف الفتح، محمد الغبان، اليوم الاثنين، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي "متردد" ولا يستطيع حسم الأمور.وغرد الغبان على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "الكاظمي بين حانه ومانه وضاعت لحانا، وأسوء شيء في المتصدي ان لا يستطيع الحسم ويعيش التردد".الكاظمي بين حانه ومانه وضاعت لحانا ، اسوء شئ في المتصدي ان لا يستطيع الحسم ويعيش التردد— محمد الغبان (@mrghabban) April 27, 2020​​​

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