ردا على تقرير الاتحاد الاوروبي..الصين تنفي نشر معلومات مضللة بشأن كورونا 

2020/04/27 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … نفت الصين ، الاثنين، الادعاءات الاوروبية بنشر معلومات مضللة بشان جائحة فايروس كورونا الذي لا يزال ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.ونقلت قناة (برس تي في) في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ قوله في مؤتمر صحفي ردا على تقرير الاتحاد الاوربي إن ” الصين تعارض […]

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