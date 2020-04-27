الحكومات العراقية والمنظمات المهتمة، كيف تنظر للأقليات الدينية والأثنية؟

2020/04/27 | 19:41 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم منذ القدم كان للأقليات وجود في بلاد الرافدين، ولكن وجود ما بين الحقيقة والإهمال، في العقود السابقة عانت الاقليات في العراق من اضطهادات وانتهاكات بسبب عدم وجود حماية، وفي هجوم داعش كانت حصة الاسد من نصيب الاقليات.الجهات الحكومية والمنظمات المهتمة بشؤون الأقليات في العراق لم تستطع العمل بالشكل المطلوب …

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