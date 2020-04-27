عراب دواء “كلوروكين” يثير الجدل بتصريح جديد حول موسم كورونا

2020/04/27 | 19:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اعتبر مدير المعهد الاستشفائي الجامعي “ميديتيرانيه” في فرنسا، ديدييه راؤول، أن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عبارة عن “مرض موسمي”، مشيرا إلى أنها قد تنتهي في غضون شهر.وكان “راؤول” قد أثار الجدل سابقا إثر ترويجه لدواء “هيدروكسي كلوروكوين” كعلاج لـ”كوفيد-19″، وهو ما تبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما دفع العديد من […]

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