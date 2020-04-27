محافظة بغداد تعلن تحديد سعر الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية

2020/04/27 | 19:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت محافظة بغداد، الاثنين، سعر الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية في العاصمة.وقالت المحافظة في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “سعر الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية حدد ب(٦) آلاف دينار”.وسبق أن حدد محافظ بغداد محمد جابر العطا، في آذار الماضي، سعر امبير كهرباء المولدات في العاصمة، بـ 5 الاف دينار للأمبير الواحد كحد اعلى.

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