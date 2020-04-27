لجنة الصحة والسلامة: حظر التجوال باقٍ وسنشدد الإجراءات المتعلقة بالوقاية

2020/04/27 | 19:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الاثنين، أن حظر التجوال باقٍ وسيتم التشديد بالإجراءات المتعلقة بالوقاية.وقالت اللجنة في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية وتابعته وكالة صدى ، إن “حظر التجوال باقٍ وسنشدد الإجراءات المتعلقة بالوقاية”.واكدت اللجنة على “جدولة رحلات العودة إلى العراق وتنظيمها للتناسب مع الإجراءات الصحية”.

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