الكاظمي يبحث مع وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي الازمة الصحية والاقتصادية

2020/04/27 | 19:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، ومحافظ البنك المركزي، علي العلاق الازمة الصحية والاقتصادية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الكاظمي استقبل بمكتبه في القصر الحكومي اليوم الاثنين، وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، كلا على انفراد".

واضاف ان "الكاظمي بحث مع وزير الصحة، تطورات الوضع الصحي في عموم البلاد والاطمئنان على سلامة إجراءات مواجهة جائحة كورونا ومنع تفشيه بين المواطنين والنتائج المتحققة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصحية لحماية المواطنين الصادرة عن الجهات المختصة".

فيما بحث رئيس الوزراء المكلف مع محافظ البنك المركزي العراقي "الواقع الاقتصادي والمالي في ظل جائحة كورونا و انخفاض الواردات نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية"، مشددا على ان "الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق جادة وخطيرة ، ويجب مواجهتها من خلال خطط وإجراءات فاعلة، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".

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