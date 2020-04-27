الكاظمي يغرد ويتحدث لأول مرة عن الضغوط في عملية تشكيل الحكومة

2020/04/27 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تغريدة الكاظمي

المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية.



والحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها.



على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية.



أقبلُ الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولش

بغداد اليوم -بغداد

رأى النائب عن تحالف سائرون، ستار العتابي، الإثنين 27-4-2020، ان عدم تمرير حكومة مصطفى الكاظمي سيدخل البلاد في سيناريوهات معقدة.

وقال العتابي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "مفاوضات تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة، ولم تصل

بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير الصحة والبيئة، جعفر علاوي، اليوم الاثنين، تفاصيل اعتراض الحكومة الإيرانية على غلق الحدود معها خوفا من تفشي فيروس كورونا في العراق والتي سبق وتحدثت عنها منظمة الصحة العالمية عبر ممثلها في العراق ادهم اسماعيل، فيما

بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير الصحة والبيئة، جعفر علاوي، اليوم الاثنين، تفاصيل فشل محاولة بناء مستشفى بتبرعٍ منه في العراق عام 2014، وفيما أشار إلى أن محاميه الذي كلف بمتابعة المشروع قتل، لفت إلى أنه اتهم بالسرقة وهو مايزال في بريطانيا.

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