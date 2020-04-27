ماذا فعل فيروس كورونا بجودة الهواء في مصر؟

2020/04/27 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

في اذار الماضي، أغلقت مصر المطارات والفنادق والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وفرضت حظر...





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