2020/04/27 | 19:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات كورونا في جميع أنحاء العالم تتجاوز 3 ملايين

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