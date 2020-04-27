حظر تجوال بـ31 مدينة تركية لـ3 أيام اعتباراً من الجمعة

2020/04/27 | 19:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيكشف قريبا عن جدول لعودة البلاد إلى الحياة الطبيعية، مشيرا إلى انخفاض وتيرة انتشار فيروس كورونا ونسبة الوفيات بسببه.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، أنه سيتم فرض حظر التجول لمدة 3 أيام في 31 مدينة تركية كبرى، اعتبارا من الجمعة 1 أيار، مضيفا أن حظر التجول خلال أيام العطلة الأسبوعية سيطبق حتى نهاية مايو المقبل.

وأشار إلى أن بلاده سترسل بدلات واقية وكمامات وغيرها من المستلزمات الطبية للولايات المتحدة، وأن تركيا قدمت المساعدة إلى 55 دولة في العالم في محاربة فيروس كورونا.

وأضاف أن تركيا ستعيد إلى البلاد 25 ألفا من مواطنيها الموجودين في 59 دولة.

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