صدمة كورونا* نهاية سحر العولمة - حامد فضل الله

2020/04/27 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حامد_فضل_الله صدمة كورونا*نهاية سحر العولمةأولريش مينزل ــ Ulrich Menzel**ترجمة فادية فضة وحامد فضل اللهأنتشر الطاعون في حوالي العام 1320، في نفس مقاطعة هوبي بوسط الصين، والتي تعتبر اليوم، مع عاصمتها ووهان، منطقة مصدر فيروس كورونا.



وعلى الرغم من جميع الاختلافات التاريخية، توجد بالفعل أوجه تشابه مذهلة في مسار وعواقب كلا الوباءين.



استغرق انتشار الطاعون في ذلك الوقت، من 25 إلى 30 عامًا قبل وصول ......





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