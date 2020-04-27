خطورة المراقبة الرقمية للافراد والجماعات بدعوى محاربة وباء كوفيد 19 - عبد السلام أديب

2020/04/27 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_أديب كما يشير الى ذلك البيان الصادر عن الهيئة المغربية لحقوق الانسان الى الرأي العام يوم الاثنين 27 ابريل 2020، فإن الحكومة المغربية أسندت لوزارة الداخلية اعتماد برنامج الكتروني لتعقب المصابين بفيروس كوفيد 19، وبالتالي إدخاله حيز التنفيد نهاية شهر ابريل حسب المخطط المعلن عنه في احدى الجرائد الوطنية والذي أشار الى أن المشروع تم اقراره يوم 10 أبريل وتم استقبال العروض يوم 13 ابريل والتوقيع على اتفاقية بي ......





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