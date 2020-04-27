اجتماع رفيع بحضور الحشد الشعبي في ديالى لبحث التحديات الأمنية

2020/04/27 | 20:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة العمليات المشتركة ورئاسة أركان الجيش والحشد الشعبي، الاثنين، اجتماعا، للوقوف على أبرز التحديات والتهديدات الامنية في محافظة ديالى.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان اجتماع عقد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الامير يارالله ورئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي وقائد القوة البرية مع قيادتي العمليات

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