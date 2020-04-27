صحة المثنى تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

2020/04/27 | 20:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة المثنى، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل سبع اصابات بفيروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "وردت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في المثنى بعد اخذ المسحات من المرضى وهذه الإصابات لمرضى ملامسين وجاءت النتيجة اليوم موجبة وتم نقلهم الى العزل في الردهة الانتقالية".وأضافت "بهذه الاصابات يكون العدد الموجود الأن 35 مصابا يرقدون في العزل الصحي".

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