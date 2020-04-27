ريال مدريد يصارع عمالقة أوروبا على ضم مهاجم موناكو

2020/04/27 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت صحيفة ليكيب، أن ريال مدريد انضم إلى الأندية المهتمة بالحصول على خدمات مهاجم موناكو الفرنسي وسام بن يدر.وذكرت الصحيفة أن “المستويات المميزة التي قدمها بن يدر هذا الموسم، استحوذ على اهتمام عدد كبير من أندية النخبة في إنجلترا وإسبانيا، على غِرار مانشستر سيتي، ليفربول، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير، أرسنال، أتلتيكو مدريد، […]

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