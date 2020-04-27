المساءلة تدقق ثلاث قوائم لكابينة الكاظمي وتكشف عن مليون قيد للبعثيين

2020/04/27 | 20:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيأة المساءلة والعدالة باسم البدري تدقيق ثلاث قوائم تتضمن أسماء مرشحة للكابينة الوزارية أرسلت من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وفيما كشف عن وجود اكثر من مليون قيد يتعلق بالبعثيين ،اتهم اقليم كردستان بايواء أزلام النظام المباد.

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