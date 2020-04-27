الكاظمي: اسعى لتشكيل حكومة بمستوى الأزمات وحلولها

2020/04/27 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الاثنين، سعيه لتشكيل حكومة بمستوى الازمات وحلولها.

وقال الكاظمي في تغريدة اطلعت عليها السومرية نيوز، إن "المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية والحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها".

واضاف انه" على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية"، مؤكداً :"أقبلُ الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة".





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