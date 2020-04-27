غلوبال ريسيرج : امريكا لا تجروء على مهاجمة ايران بسبب قوة الحرس الثوري

2020/04/27 | 20:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لموقع غلوبال ريسيرج ان الولايات المتحدة كانت في حالة حرب مع ايران منذ الاطاحة بالنظام الديكتاتوري الفاشي الذي قامت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية بتنصيبه.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الحرب الأمريكية على إيران غير محتملة بسبب القدرات العسكرية للحرس الثوري الإيراني التي يمكن أن ترد بقوة على […]

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