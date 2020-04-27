طبابة الحشد الشعبي تعفر مديريتي الإدارة المركزية والمالية ضمن حملة وعي

2020/04/27 | 20:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت مديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، مديريتي الإدارة المركزية والمالية ضمن حملة وعي.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان، مديرية طبابة الحشد الشعبي عفرت مديريتي الإدارة المركزية و المالية في هيئة الحشد الشعبي للوقاية من فايروس كورونا خاصة وان هذه الاماكن مشمولة بدوام ال٥٠٪ وتحتاج تعفير بين فترة وأخرى.

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