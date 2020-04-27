تغريدة مثيرة.. الكاظمي يتحدث صراحة عن “ضغوط” في تشكيل الحكومة

2020/04/27 | 20:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، عن ضغوط تتخلل مسارات تشكيل الحكومة، فيما أكد انه يقبلها فقط اذا كانت تدعم مسار الدولة.وقال الكاظمي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية”.واضاف إن “الحكومة التي أسعى إلى […]

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