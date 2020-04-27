من إيطاليا الى نيوزلندا،،تعرف على بلدان “خاطرت رغم الموجة الثانية” وخففت قيود كورونا

2020/04/27 | 20:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت عدة دول حول العالم تخفيف عمليات الاغلاق بسبب كورونا، يأتي هذا فيما عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للعمل، اليوم الاثنين، بعد تلقيه العناية المركزة، مشيراً الى انه من السابق لأوانه تخفيف القيود.وحتى هذا اليوم، أصيب ما يقرب من 3 ملايين شخص بكورونا في جميع أنحاء العالم وتوفي 205948 مصاباً، […]

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