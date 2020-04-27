2020/04/27 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عن تحالف الفتح الحاج كريم عليوي أبو كوثر المحمداوي، الاثنين، مطالبة بعض الأطراف السياسية بسحب الحشد الشعبي من صحراء الانبار افراغا للحدود ووجود نيات لاعادة داعش للانبار، محذرا تلك الأطراف من الانصياع الى المخططات الرامية الى استمرار زعزعة البلاد.وقال المحمداوي في بيان تلقته /المعلومة/، إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحمداوي يحذر من مخططات تقف وراء دعوات سحب الحشد الشعبي المتواجد في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحمداوي يحذر من مخططات تقف وراء دعوات سحب الحشد الشعبي المتواجد في صحراء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).