آرسنال يعود للتدريبات

2020/04/27 | 20:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعاد أرسنال فتح ملعب تدريباته لندن كولني للفريق الأول لإجراء تدريبات فردية يوم الاثنين مع استمرار النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في اتباع إجراءات العزل الاجتماعي بسبب وباء كوفيد 19.

وشوهد مهاجم فرنسا الكسندر لاكازيت ومدافع البرازيل ديفيد لويز ولاعب وسط سويسرا جرانيت تشاكا خلال الوصول للملعب.

وتدرب لاعبو أرسنال بشكل منفصل مع الحفاظ على مسافة بين كل لاعب داخل الملعب.

وتوقفت كرة القدم في انجلترا لأجل غير مسمى ولم تتدرب الفرق منذ إصابة ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بفيروس كورونا المستجد في 12 مارس آذار الماضي ولم تلعب أي مباراة منذ ذلك الحين.

وتوقف الدوري الممتاز حتى 30 أبريل نيسان على الأقل بينما تستمر إجراءات العزل العام في بريطانيا حتى السابع من مايو ايار حيث من المنتظر أن تراجع الحكومة القيود الحالية.

ومن المتوقع عودة الفرق للتدريب بشكل كامل الشهر المقبل بينما قالت محطة سكاي سبورتس إن الدوري يتطلع لاستئناف اللعب في يونيو حزيران المقبل لإنهاء تسع جولات متبقية في يوليو تموز دون حضور الجماهير.

وستناقش كل أندية الدوري الممتاز العشرين هذه المسألة خلال اتصال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الجمعة المقبل.

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