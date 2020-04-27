نائب بالفتح لـ”العهد”: هناك وزراء بحكومة الكاظمي لديهم صلة بامريكا

2020/04/27 | 20:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، اليوم الاثنين، عن خلافات داخل المكون السني بشأن الشخصيات المرشحة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، واشار الى ان هناك وزراء بتشكيلة الكاظمي لديهم صلة بالجانب الامريكي.وقال الخزعبي في حديث متلفز لقناة “العهد” ، “هناك مؤشرات على وزراء تم تكليفهم لحكومة الكاظمي ولديهم صلة بالجانب […]

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