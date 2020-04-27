الكاظمي: أرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة وأسعى لتشكيل هذه الحكومة

2020/04/27 | 20:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلن رئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، رفضه لأي ضغط "يقوض الدولة".

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