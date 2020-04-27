إصابات كورونا تتجاوز حاجز 3 ملايين حول العالم

2020/04/27 | 20:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد إحصاء لرويترز بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز ثلاثة ملايين حالة يوم الاثنين، مع اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل مليون حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه كثير من الدول خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام التي أدت إلى توقف الحياة الطبيعية خلال الأسابيع الثمانية الماضية.

وجرى تأكيد إصابة أول 41 حالة بالفيروس المتجدد في ووهان الصينية في العاشر من كانون الثاني الماضي.



وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن مقارنة عدد ثلاثة ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أقل من أربعة أشهر، من حيث العدد، بنحو ثلاثة إلى خمسة ملايين حالة مرض شديد تسببها الإنفلونزا الموسمية حول العالم كل عام.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 205000 شخص، اليوم الاثنين.



وتوفيت حالة واحدة من كل سبع حالات إصابة مسجلة تقريبا.

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