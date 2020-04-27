تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

2020/04/27 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت وزارية صحة إقليم كردستان، الإثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمان...





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