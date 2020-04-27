بعد تسجيل حالات ’’كثيرة’’ في حي الفرات.. صحة الكرخ توجه نداءً للاهالي

2020/04/27 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجهت دائرة صحة الكرخ ، الاثنين 27-4-2020، نداءً لاهالي حي الفرات في بغداد بعد تسجيل عدد من الاصاب...





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