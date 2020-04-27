2020/04/27 | 20:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعربت الصين عن معارضتها للزج بها في الانتخابات الأمريكية، وذلك ردا على ما نشرته صحيفة “بوليتيكو”، نقلا عن مذكرة تحث المرشحين الجمهوريين للرئاسة على مهاجمة بكين على خلفية كورونا.وأضاف: “إذا كان التقرير الإخباري صحيحا، فلا يسعنا إلا أن نسأل..من ينشر التضليل؟”.وشدد قنغ، على أن الجانب الصيني يعارض بشدة استخدام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين ترفض الزج بها في معمعة الانتخابات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين ترفض الزج بها في معمعة الانتخابات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).