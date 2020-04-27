النفط بلا قيمة: ماذا تفعل أمريكا في الجزيرة السورية؟ (معركة نفط ام صراع نفوذ)..

2020/04/27 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الدكتورة حسناء نصر الحسين… تأتي الاهمية الجيواستراتيجية لمنطقة الجزيرة السورية من كونها تقع في شمال شرق سورية ويحدها من الشمال تركيا ومن الشرق العراق ومن الجنوب دير الزور ومن الغرب محافظة الرقة، حيث شهدت هذه المنطقة عبر تاريخها وفوق أراضيها تصارع عدد كبير من الحضارات القديمة مثل الآشوريين والحتيين والميتانيين والبابليين والفرس والرومان […]

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