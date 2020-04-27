كورونا ... تحدي اليقين وعدم اليقين - عدنان الصباح

2020/04/27 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح لم نعش بالمعنى البيولوجي تجارب الطاعون والكوليرا الا ان ما نقل الينا يفيد ان التجربة تكاد تكون نفسها , الا ان ما يمكن الجزم به ان الطبقية السياسية قد فرضت نفسها اكثر, فقد اتهمت الصين الولايات المتحدة بالوقوف وراء الفيروس بينما اتهمت الولايات المتحدة الصين بالتهمة نفسها الى حد اصرت امريكا السياسية على تسميته بالفيروس الصيني وبعكس ما مضى فان الطبقية الاجتماعية التي كانت صاحبة القرار الفكري حملت الى ......





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