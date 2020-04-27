كورونا بين الخوف الهستيري ومسلمات المناعة النفسية - عامر صالح

2020/04/27 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عامر_صالح بعد ان تجاوزت الأصابات بكورونا الثلاثة ملايين حول العالم وتقترب الوفيات من 209 ألف, فأن الشهور القادمة لا تبدو مشرقة للعالم، وستكون هناك تداعيات سياسية واجتماعية أكثر خطورة من التداعيات الصحية والاقتصادية, وخاصة في ظل القصور العلمي الحالي في المعرفة الدقيقة للفيروس وميكانزم عمله وطريقة انتشاره ومن هم المستهدفين بهذا الفيروس, وماهي ظروف وملابسات فاشية هذا الفيروس.



ولكن هذا ليست مدعاة لليأس والحزن ......





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