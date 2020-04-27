كربلاء بلا إصابات بكورونا اليوم

2020/04/27 | 21:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء اليوم الاثنين، عن عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا هذا اليوم.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "لم تُسَجل أية حالة إصابة بفيروس كورونا علماً انها أرسلت 61 عينة للفحص المختبري لتوكيد حالة الإصابة من عدمها".وأضافت ان "النتائج وردت سليمة، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس".

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