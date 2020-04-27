الحشد الشعبي يعلن نتائح عملية” حاوي العظيم” العسكرية

2020/04/27 | 21:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت محور ديالى للحشد الشعبي، الاثنين، عن نتائج عملية حاوي العظيم العسكرية شمال المحافظة.وقال مدير اعلام المحور صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قوات الحشد الشعبي نجحت في تحقيق كل الاهداف المرسومة لها في عملية حاوي العظيم العسكرية على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من خلال تدمير 4 مضافات بالاضافة […]

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