السهلاني لـ”العهد”: الكرد والسنة يصرون على اختيار وزرائهم بأنفسهم في حكومة الكاظمي

2020/04/27 | 21:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، اليوم الاثنين، عن اصرار كردي وسني على اختيار وزرائهم بانفسهم في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.وقال السهلاني في حديث متلفز لـقناة “العهد”، ان “كابينة الكاظمي التي تم طرحها مؤخرا لم تكن بالمستوى المطلوب و نطالب الكاظمي بان تكون حكومته قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية […]

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