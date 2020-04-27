ديالى خالية من كورونا للأسبوع الثالث على التوالي

2020/04/27 | 21:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، مساء اليوم الاثنين، ان المحافظات خالية من الإصابات بفيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي.وقال العزاوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "نتائج التحاليل المختبرية ليوم امس الاحد واليوم الاثنين وصلت لتسع حالات كان يشتبه بإصابتها بوباء كورونا، وجميعها سالبة، أي خالية من الإصابة".وأضاف ان "محافظة ديالى لم تسجل اي إصابة بالمرض للاسبوع الثالث على التوالي".

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