2020/04/27 | 21:21 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي في ديالى يشدد على ضرورة بسط الامن والاستقرار وملاحقة فلول داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 21:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي في ديالى يشدد على ضرورة بسط الامن والاستقرار وملاحقة فلول داعش) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي في ديالى يشدد على ضرورة بسط الامن والاستقرار وملاحقة فلول داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).