الكاظمي: أقبل الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة وأرفض أي ضغط هدفه تقويضها

2020/04/27 | 21:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية.



والحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها.



على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية.أقبلُ الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) April 27, 2020

تحدث رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عن آخر مفاوضات تشكيل حكومته المرتقبة.

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر، إن المسؤولية التي تصدى لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية، مؤكدا أن الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها.

ودعا الكاظمي الجميع لوضع مصلحة العراق في الأولوية، مبينا أنه يقبل الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، ويرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة.

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